Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул, чтобы расположить к себе американского лидера Дональда Трампа, считает британский военный эксперт Анатоль Ливен.
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