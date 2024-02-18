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Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана

Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана

По дну всех океанов, всех морей, заливов и лагун разбросаны гигантские клыки. Самые крупные достигают 18 сантиметров — в три раза длиннее, чем зубы большой белой акулы! Зверь, из которого растут такие зубищи, должен быть размером как минимум с мегалодона! Но почему молчат учёные? Неужели где-то на глубине живут огромные сверххищники, существование которых тщательно скрывают?  .

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