Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана

По дну всех океанов, всех морей, заливов и лагун разбросаны гигантские клыки. Самые крупные достигают 18 сантиметров — в три раза длиннее, чем зубы большой белой акулы! Зверь, из которого растут такие зубищи, должен быть размером как минимум с мегалодона! Но почему молчат учёные? Неужели где-то на глубине живут огромные сверххищники, существование которых тщательно скрывают? .