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Царьград

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Public Health: работа в саду поддерживает мозг и снижает риск деменции

Public Health: работа в саду поддерживает мозг и снижает риск деменции

Садоводство снижает концентрацию кортизола и способствует формированию нейронных связей.Исследование с участием пожилых жителей Китая продемонстрировало, что регулярная работа в саду ассоциируется с меньшей вероятностью развития деменции.

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