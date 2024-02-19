Актер Сергей Рост признался, что так и не объяснился с Дмитрием Нагиевым

Российский актер Сергей Рост знаменит своим участием в сериале “Осторожно, модерн!”. Он рассказал о неурегулированных разногласиях с коллегой по проекту Дмитрием Нагиевым, с которым они так и не разобрались после конфликта.
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