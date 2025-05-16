Кириенко и Мантуров возглавят оргкомитет по празднованию 80-летия Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 16 мая, ФедералПресс. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко провели совещание по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области.
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