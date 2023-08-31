Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Майкл Томпсон: «Клэй, Дрэймонд, Стеф и Луни должны всю карьеру провести в форме «Голден Стэйт»

Майкл Томпсон, отец 4-кратного чемпиона НБА Клэя Томпсона, считает, что сын должен провести всю карьеру в составе «Уорриорз».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх