Захар Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии (ФОТО)

Известный писатель Захар Прилепин, который также занимает должность сопредседатель партии “Справедливая Россия – За правду”, решил заключить контракт с Росгвардией, после подписания которого отправился в зону СВО на Украине в качестве добровольца.
Известный писатель Захар Прилепин, который также занимает должность сопредседатель партии “Справедливая Россия – За правду”, решил заключить контракт с Росгвардией, после подписания которого отправился в зону СВО на Украине в качестве добровольца.
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