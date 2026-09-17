Политолог Дудаков: Трамп не обязан вводить новые санкции против России

Принятый конгрессом США закон об «адских санкциях» не обязывает главу Белого дома Дональда Трампа вводить тарифы против партнеров России.
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