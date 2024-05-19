В ФРГ сочли законным уничтожение российских ракет с территории НАТО

Экс-сотрудник минобороны Германии, советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что удары по ракетам Вооруженных сил (ВС) России с целью их ликвидации с территории стран Североатлантического альянса являются законными и не противоречат международному праву.
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