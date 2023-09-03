«Отец не должен тратить на старшего сына-подростка денег больше, чем на нашего двухлетку!»

Старший может и бех электрогитары прожить и дорогих кроссовок и нового компа. А вот к ЕГЭ нанять репетитора нужно.

М

Макс

Репетитор - не гарантия хороших баллов по ЕГЭ. Да и многие с натасканными баллами ЕГЭ потом сыпятся на первой-второй сессии, особенно на инженерных специальностях. Чем тратить деньги на проходимцев от образования, лучше уж приличный комп ребенку купить. У меня сын, дочь и двое племянников обошлись без репетиторов, получили хорошие баллы и поступили куда хотели (двое на специалитет, технари, двое - гуманитарии).