— …Курьер вчера принес из магазина куртку нашему малышу, – рассказывает двадцатидевятилетняя Илона. – Примерили тут же, у нас свекровь сидела, она сразу – ой, что такую маленькую взяла, она ему тютелька в тютельку! Надо побольше брать всегда, на вырост, чтоб хватило на пару лет.
«Отец не должен тратить на старшего сына-подростка денег больше, чем на нашего двухлетку!»
Комментарии
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Элеонора Коган
Старший может и бех электрогитары прожить и дорогих кроссовок и нового компа. А вот к ЕГЭ нанять репетитора нужно.
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21 час.
М
Макс
Репетитор - не гарантия хороших баллов по ЕГЭ. Да и многие с натасканными баллами ЕГЭ потом сыпятся на первой-второй сессии, особенно на инженерных специальностях. Чем тратить деньги на проходимцев от образования, лучше уж приличный комп ребенку купить. У меня сын, дочь и двое племянников обошлись без репетиторов, получили хорошие баллы и поступили куда хотели (двое на специалитет, технари, двое - гуманитарии).
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11 час.
Елена Львовна
Ни один репетитор не спасет, если ребенок 9 лет баклуши в школе бил, учиться не приучен
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8 час.
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