Зачем раскрутили видео с голосом Пригожина о провале Шойгу операции с десантом на Киев?

Вопрос. Почему именно сейчас в Сети выложили ролик, который активно завирусился, в котором закадровый голос Евгения Пригожина (и Пригожина ли?) обвиняет экс-министра обороны России Сергея Шойгу в провале операции нашего наступления на Киев в самом начале СВО.