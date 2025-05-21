Зачем раскрутили видео с голосом Пригожина о провале Шойгу операции с десантом на Киев?

Вопрос. Почему именно сейчас в Сети выложили ролик, который активно завирусился, в котором закадровый голос Евгения Пригожина (и Пригожина ли?) обвиняет экс-министра обороны России Сергея Шойгу в провале операции нашего наступления на Киев в самом начале СВО.
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