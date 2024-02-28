В Кировграде пройдет единый день приема участников СВО и членов их семей

Прокуратурой города Кировграда 06.03.2024 будет проводится единый день приема участников СВО и членов их семей на территории Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по вопросам защиты их прав.
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