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    вот твари кто это сделал..вот их то точно нужно отправить на сво..В Свердловской об...
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В Кировграде пройдет единый день приема участников СВО и членов их семей

Прокуратурой города Кировграда 06.03.2024 будет проводится единый день приема участников СВО и членов их семей на территории Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по вопросам защиты их прав.

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