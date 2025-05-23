Экс-биатлонист Шипулин лишился единственной золотой медали Игр-2014

Бывший биатлонист Антон Шипулин лишился единственной золотой медали Олимпиады 2014 года.Ранее Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляции биатлониста Евгения Устюгова и оставил в силе решение о лишении его наград 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил.
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