Экс-биатлонист Шипулин лишился единственной золотой медали Игр-2014

Бывший биатлонист Антон Шипулин лишился единственной золотой медали Олимпиады 2014 года.Ранее Федеральный суд Швейцарии окончательно отклонил апелляции биатлониста Евгения Устюгова и оставил в силе решение о лишении его наград 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил.