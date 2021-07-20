«Пишу вам алармовый месседж!!» – Варнава останавливает «не особо смышленных мошенников»

«Пишу вам алармовый месседж!!» – Варнава останавливает «не особо смышлёных мошенников». Телеведущая, хореограф и участник юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава предупредила о мошенниках, действующих от её имени.
«Пишу вам алармовый месседж!!» – Варнава останавливает «не особо смышлёных мошенников». Телеведущая, хореограф и участник юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава предупредила о мошенниках, действующих от её имени.
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