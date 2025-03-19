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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран о 3-м месте «Зенита»: «Еще есть 9 туров, это очень много. Семак знает, как и что работает»

После 21 тура петербургский клуб занимает в таблице 3-е место. — Нет ли ощущения, что чемпионство уплывает из рук «Зенита»? — Что значит «уплывает»? Еще есть 9 туров, и они отстают на 3 очка от первого места.

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