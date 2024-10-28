Дипфейки и взлом "Госуслуг". Как мошенники выманили у барнаульцев миллиард рублей

Какие схемы сейчас используют злоумышленники и как не стать их жертвой – в материале amic.ru Более тысячи фактов мошенничества и почти 600 случаев краж с банковских карт зарегистрировали полицейские Барнаула за девять месяцев 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии