Анастасия Заворотнюк оставила мужа без наследства

Стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк уже распорядилась своим имуществом. Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк ранее распорядилась своим имуществом, понимая, что шансов на выздоровление у нее нет.
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