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Израиль резко раскритиковал заявление палестинского представителя в ООН об Иисусе

Израиль резко раскритиковал заявление палестинского представителя в ООН об Иисусе

Израильский МИД назвал «враньем» слова дипломата. МИД Израиля подверг резкой критике слова официального представителя Палестинской автономии в ООН Риам Баргути о том, что Иисус Христос якобы родился в Палестине и сейчас «выплакал бы душу» на фоне войны с ХАМАС.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
А жиды его продали за 30 серебренников римлянам , оклеветали его и потом Иисуса распяли .  Вот жиды тогда радовались , как и сейчас
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11 час.

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