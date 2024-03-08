Израиль резко раскритиковал заявление палестинского представителя в ООН об Иисусе

Израильский МИД назвал «враньем» слова дипломата. МИД Израиля подверг резкой критике слова официального представителя Палестинской автономии в ООН Риам Баргути о том, что Иисус Христос якобы родился в Палестине и сейчас «выплакал бы душу» на фоне войны с ХАМАС.
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