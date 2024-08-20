ТАСС: исследование показало небезопасность почти 90% армянских коньяков

Почти 90% армянских коньяков на российских прилавках оказались небезопасными. Исследование, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС, провели международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.
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