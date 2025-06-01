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«Евросоюз заходит в акваторию»: страны Запада решили выкинуть Россию из Черного моря

«Евросоюз заходит в акваторию»: страны Запада решили выкинуть Россию из Черного моря

БлокнотРУ Воинствующие ястребы из Евросоюза решили угрожать России не только на Балтике, но и в акватории Черного моря.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Надо отвечать, уже пора-&quot;мы принимаем бой&quot;. А не цацкаться &quot;может пронесет&quot;, как в 38,39,40 и 41 годах, не пронесло.
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3 час.
Eduard
Щас,сами вылетят! И Румыния туда же.Обамы нет,но всё &amp;quot;изолировать&amp;quot; пытаются его белые рабы!
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2 час.
Eduard
Именно! Сталин тоже думал Гитлер не нападет,напал и подтерся Договором!
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2 час.
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