Премьер-министр Эстонии нажаловался вьетнамскому коллеге на Россию

Расхожий миф о «гибридных атаках» России в отношении Европы пересказал премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тиню глава правительства Эстонии Кристен Михал 6 июня в ходе визита вьетнамской делегации в Таллин, сообщает пресс-служба эстонского правительства.
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