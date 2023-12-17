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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем забил 13 голов в Ла Лиге за 15 матчей – столько же потребовалось Роналду в 2009-м. Быстрее в XXI-м веке это удалось лишь Левандовскому – за 12 игр

Беллингем забил 13 голов в Ла Лиге за 15 матчей – столько же потребовалось Роналду в 2009-м. Быстрее в XXI-м веке это удалось лишь Левандовскому – за 12 игр

В матче с «Вильярреалом» (4:1) 20-летний англичанин забил свой 13-й гол в Ла Лиге. Эта игра стала для Беллингема 15-й в испанском чемпионате – в текущем сезоне хавбек «Реала» является лучшим бомбардиром лиги.

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