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Медведев – на вопрос, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников: «Впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно»

Россиянин Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал Олимпиады получил вопрос: «Российские спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?» «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос.

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