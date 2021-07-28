Медведев – на вопрос, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников: «Впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно»

Россиянин Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал Олимпиады получил вопрос: «Российские спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?» «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос.