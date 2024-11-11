Южный Урал сталкивается с арктическими воздушными массами: ожидается снег и мороз

Южный Урал встретил арктические воздушные массы, что предвещает холодную погоду с осадками. Согласно прогнозу агентства новостей «Доступ», в понедельник, 11 ноября, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег.
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