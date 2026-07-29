❗️ Крымчанин получил 9 лет колонии за участие в запрещённом вооружённом батальоне В 2016 году 38-летний мужчина вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им.
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❗️ Крымчанин получил 9 лет колонии за участие в запрещённом вооружённом батальоне В 2016 году 38-летний мужчина вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им.