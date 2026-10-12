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Регионы России

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Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с победой на чемпионате мира

Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по дзюдо, который прошёл в Баку, Азербайджан.

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