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Недовольство Мерцем среди сторонников ХДС/ХСС побило рекорд

Недовольство Мерцем среди сторонников ХДС/ХСС побило рекорд

До рекордного 61% выросла доля недовольных работой канцлера Фридриха Мерца среди сторонников ХДС/ХСС, следует из результатов опроса Forsa, опубликованных 13 октября телеканалом RTL.

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