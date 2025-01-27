Депутат Госдумы Бессараб поддержала увеличение материнского капитала

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что в бюджете было предусмотрено увеличение материнского семейного капитала на 7,3% в случае превышения прогнозного значения инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии