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Депутат Госдумы Бессараб поддержала увеличение материнского капитала

Депутат Госдумы Бессараб поддержала увеличение материнского капитала

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что в бюджете было предусмотрено увеличение материнского семейного капитала на 7,3% в случае превышения прогнозного значения инфляции.

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