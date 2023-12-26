Актера из «Слова пацана» задержали по подозрению в тяжком преступлении

Его узнал по кадрам сериала один из свидетелей. Сергей Базанов Кадр видео25 декабря Замоскворецкий районный суд столицы вынес решение об аресте актера Сергея Базанова, который сыграл в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова члена группировки «Универсам» по имени Демид.
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