Актера из «Слова пацана» задержали по подозрению в тяжком преступлении

Его узнал по кадрам сериала один из свидетелей. Сергей Базанов Кадр видео25 декабря Замоскворецкий районный суд столицы вынес решение об аресте актера Сергея Базанова, который сыграл в нашумевшем проекте Жоры Крыжовникова члена группировки «Универсам» по имени Демид.