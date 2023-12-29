Посол РФ в ФРГ не исключил возобновления связей России и ЕС в перспективе

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью РИА Новости, что Россия не исключает возобновления взаимовыгодных деловых связей с Европейским Союзом (ЕС) в перспективе, если это будет соответствовать интересам Москвы.
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