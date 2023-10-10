Власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года

В России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса — МСП+, выяснили «Известия». Речь идет о компаниях, которые уже выросли из системы поддержки малых и средних предприятий, но еще не доросли до крупных, отметил глава Минэка Максим Решетников.