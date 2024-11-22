На санавиацию в Омской области за год потратят 70 миллионов рублей. Стоимость одной перевозки пациента исчисляется сотнями тысяч рублей.
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На санавиацию в Омской области за год потратят 70 миллионов рублей. Стоимость одной перевозки пациента исчисляется сотнями тысяч рублей.