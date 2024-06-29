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Царьград

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"Все смотрят в небо": Авиационная опасность на пляжах Анапы, люди массово покидают места отдыха

"Все смотрят в небо": Авиационная опасность на пляжах Анапы, люди массово покидают места отдыха

Стало известно об авиационной опасности на пляжах Анапы.Как сообщает корреспондент KubanPress, в 10 утра на курортах в Анапе на объявили авиационную опасность.

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