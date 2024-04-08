Расчет «Града» продемонстрировал уничтожение РСЗО Vampire ВСУ

Расчет РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО RM-70 Vampire, которая несколько дней наносила удары по населенным пунктам Белгородской области.
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