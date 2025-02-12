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Певица Катя Лель назвала счастьем присвоение ей звания заслуженной артистки России

Певица Катя Лель назвала счастьем присвоение ей звания заслуженной артистки России

Катя Лель сказала слова благодарности Владимиру Путину за присвоение ей звания заслуженной артистки Президент России Владимир Путин присвоил певице Кате Лель почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

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