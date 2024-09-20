Токсиколог предупредил об особенной опасности бытового алкоголизма

Эксперт отметил, что наличие бытового алкоголизма можно определить по поведению человека.Бытовой алкоголизм представляет серьезную опасность не только для обладателя, но и для его близкого окружения, а также для общества в целом.
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