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Царьград

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Токсиколог предупредил об особенной опасности бытового алкоголизма

Токсиколог предупредил об особенной опасности бытового алкоголизма

Эксперт отметил, что наличие бытового алкоголизма можно определить по поведению человека.Бытовой алкоголизм представляет серьезную опасность не только для обладателя, но и для его близкого окружения, а также для общества в целом.

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