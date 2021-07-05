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«Милан» проявляет интерес к Трою Дэниелсу

Итальянский «Милан» рассматривает вариант с подписанием защитника Троя Дэниелса (29 лет, 193 см). Американский баскетболист провел 7 сезонов в НБА, набирая 6,6 очка в среднем за игру.

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