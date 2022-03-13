Пытались "прощупать" оборону: В Крыму рассказали о сбитом беспилотнике Украины

В частности, речь идёт о запуске беспилотника в сторону Крыма. Об этом пишет РИА Новости. "Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж", - рассказал Георгий Мурадов.