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Пытались "прощупать" оборону: В Крыму рассказали о сбитом беспилотнике Украины

Пытались "прощупать" оборону: В Крыму рассказали о сбитом беспилотнике Украины

В частности, речь идёт о запуске беспилотника в сторону Крыма. Об этом пишет РИА Новости. "Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж", - рассказал Георгий Мурадов.

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