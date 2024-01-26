Дата Horizon Forbidden West на ПК, увольнения в Blizzard, отмена сериала по FF XIV, FNAF 10…

Авторы гиперреалистичного шутера Unrecord боятся рассказывать об игре из-за засилья подражателей; ПК-версия Horizon Forbidden West выйдет в релиз 21 марта; Microsoft уволила почти 2000 сотрудников, большинство из Activision Blizzard, из-за этого был отменён выживач Project Odyssey; сокращения прошли в People Can Fly и Black Forest Games; анонсированный в 2019-м году сериал по Final Fantasy XIV объявили мёртвым; The Pokémon Company собирается провести расследование, связанное с Palworld; в Сеть утёк трейлер 10-й части .