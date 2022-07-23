Закон и Порядок

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Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

Советник президента США по нацбезопасности: Мы не планируем поставку Украине ракет для HIMARS с дальностью до 300 км

Некоторое время назад украинские военные, чиновники и СМИ начали активно рассуждать на тему получения из США более дальнобойных боеприпасов к пусковым установкам – колесным M142 HIMARS и гусеничным M270 MLRS, которые совмещают в себе РСЗО и ТРК.

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