Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще четверо получили ранения в парке Сезара Чавеса в Окленде, штат Калифорния, поздно вечером в результате инцидента с ножевым ранением; один подозреваемый находился под стражей.
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