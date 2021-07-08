Время узнать правду!Наглость "элитки" переполнила чашу терпения народа: "Вводятся сборы чуть ли не за грибы с ягодами" Действия финансовых властей России совершенно очевидно направлены на поддержку "элиты", считает экономист Любич.Вернуться к статье185НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон МартинСоровские ученики засели в важных управленческих кабинетах и гнобят населениеTania ЕременкоСороСовские, а не соровскиеАстон Мартиндопускаю что так , но суть понятнаIgorДопускать не надо. Это аксиома.Как это ещё получилось "суть", а не "ссуть".Астон Мартина суть то в чем, Василь Иваныч , а ссуть в пясок ...(из анекдотов недавнего прошлого)Астон Мартинв девяностые это называлось рэкетTania ЕременкоАбсолютная подлость - себя они не облагают налогами - денежки к деньгам, а народ... всё стерпит. Быстро делайте налог на богатеев, особенно из Газпрома и владельцев прочих народных богатств. Масляное пятно из Норильска движется к Арктике. Отравлены реки Норильска, а Сечин выплатил, (не глядя) ,146 милиардов и не думает, что этого мало - погубил природу. И... ничего себе - в ус больше не дует. А надо было посадить, чтобы подумал.саша дмитренкобедствуют)))) тнеядцыАстон Мартинтнеядцы очень опасны как вид , а уж если бедствуют - дело швах ...SamariumВласть народа в социально ориентированном государстве.... Все правильно назвал ???саша дмитренковласть народ-избирать своих представителей!!!! а не править страной как думают быдляне))Астон Мартина если как думают селяне ...и селянки ...возможен такой вариант ?Александр СиляковОхренеть, деньги не куда девать оказываетсяААлександрЭто вместо наведения порядка в лесном бесхозном хозяйстве. Воруют на миллиарды - молчат. А вот за ягоды ответите! Сплошное ханжество и презрение к оюдям!Юрий DedОпять про грибы с ягодами . К стати а статья то о чём ? О том как эти самые избранники кого так в своё время расхваливал энтот =царь грал = и отклонили этот законопроект .Андрей ВикторовТак вот почему из программ ВУЗов и технарей(колледжей) исключили любое упоминание о работах В.И. Ленина, не говоря про их содержание. В свое время, давным-давно, когда вор сидел в тюрьме, а не в Государственной Думе, закончил я Ленинградское ВВМИУ им. Ленина. Как у всех молодых и пытливых енотовидных у меня стоял вопрос о том, почему Училище готовит инженеров-механиков, а носит имя вождя революции? Потом этот вопрос стал неактуален, не до него стало, надо было Родину защищать и выживать. А теперь я понимаю, почему. Все по тому, что на кафедре МЛ нас готовили не хуже чем на нашем дизель-электрическом факультете. Вот и сейчас, читаю про ситуацию, сложившуюся в стране и вспоминаю работы Вождя, про революционную ситуацию и про угнетателей трудового народа, про "друзей народа" и их деятельность против народа. Про то, что сколько волка не корми, а у медведя хер толще и т.п. Как у Леонида Соболева в "Капитальном ремонте" унтер-офицер на занятии с матросами линкора "Св.Мария" вдалбливал что "Наши враги есть социалисты, студенты и жиды". С жидами все понятно, они и сейчас такие же как в июле 1914 года - Шендеровичи да Макаревичи, тут мало что поменялось. Социалисты частично "легли" под империалистов, а те, что не легли объявлены экстремистами, а со студентами тут беда! Когда эту беду осознали, то перестроили всю систему образования в РФ, что бы студент знал только то, что в программе подготовки есть и ни чего более. Вот почему в большинстве ВУЗов начали готовить бакалавров. Мне это напоминает ефрейтора в армии, недое..ный сержант, перее..ный солдат, что то знает, что то умеет, что то может, но не всегда не везде и не все! Деградировало студенчество. Видимо наши правители четко представляют как и с кем надо бороться.Комментировать
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