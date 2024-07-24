Альтернатива Volkswagen Tiguan, конкурирующая с Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray. Changan CS35 Plus подешевел в России

Рестайлинговый кроссовер Changan CS35 Plus в данный момент предлагается за 2,34 млн рублей в комплектации Advance, а старшая версия Tech стоит 2,4 млн рублей Автомобиль был представлен в России в марте 2023 года по цене 2,38 млн рублей в версии Advance и 2,43 млн рублей в комплектации Tech.