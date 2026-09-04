ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Присосалась лярва: экстрасенсы раскрыли мрачное будущее Волочковой

Присосалась лярва: экстрасенсы раскрыли мрачное будущее Волочковой

Анастасия Волочкова регулярно становится участницей различных скандалов. Может ли это быть связано с проклятием и сглазом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Майя Majesty
Майя Majestyизменено

В эту тьму таракань сама себя Волочкова загоняла всю свою сознательную жизнь. Так зачем теперь еще и на тёмных пенять? В таком возрасте это авно её осознаный выбор