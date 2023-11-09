Во Владимирской области будут сортировать 100% отходов к 2030 году

Половину всех ТБО во Владимирской области через 7 лет будут утилизировать.Во Владимирской области на данный момент на мусоросортировочные станции попадает только 30% отходов, остальное везут прямо на полигоны и там выбрасывают.
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