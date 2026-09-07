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Царьград

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Vietnam Airlines задержала рейс VN63: 600 туристов ждут в Нойбай

Vietnam Airlines задержала рейс VN63: 600 туристов ждут в Нойбай

Извержение вулкана в Индонезии вызвало задержку рейса Vietnam Airlines VN63 из Ханоя в Москву. Около 600 русских туристов во второй день ожидают вылета из аэропорта Нойбай.

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