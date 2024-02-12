В центре Рязани снегоуборочная техника повредила деревья

Свои слова автор сообщения сопроводил фото. Видно, что на стволе глубоко ободрана кора. "Шли по улице Ленина, все стволы повреждены ковшами, та же картина по Соборной", - указали в соцсетях место, где сделан снимок.
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