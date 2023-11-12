В ВСУ выступили за выдвижение Залужного в президенты Украины

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в воскресенье, 12 ноября, выступил за выдвижение главкома Валерия Залужного на пост президента страны, а также выразил желание работать с ним в одной команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии