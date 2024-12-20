Орбан хочет дождаться инаугурации Трампа, прежде чем продлевать санкции ЕС

В четверг, 19 декабря, во время саммита Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил лидерам блока, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решать, продлевать ли европейские санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии