Орбан хочет дождаться инаугурации Трампа, прежде чем продлевать санкции ЕС

В четверг, 19 декабря, во время саммита Европейского союза (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил лидерам блока, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решать, продлевать ли европейские санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.