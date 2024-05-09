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Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию

Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил ветеранов и коллег с 79-й годовщиной Дня Победы. Видео поделилась пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Трескучая фраза... не больше... И говорить это надо, как можно меньше... ( И только по делу)... НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО... Как ни прискорбно признать, один раз ее уже победили... ЖИДЫ. В 17-м...  До сих пор никак не разберемся...
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15 час.
КП
Кремлин Православович
А генпрокурор в курсе, что творят диаспоры со своими зверьками по всей России? &quot;люди&quot; диаспор уже работают в полиции и судах, в должностях, позволяющих им наказывать русских людей за защиту других русских людей. Зверьки медленно захватывают Россию, а из власти с этим дерьмом борется только Бастрыкин. Он один это не вывезет, пора снова создавать Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК).
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14 час.

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