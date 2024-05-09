Генпрокурор РФ Краснов: нет такой силы, которая бы смогла победить Россию

Evgenija Palette

Трескучая фраза... не больше... И говорить это надо, как можно меньше... ( И только по делу)... НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО... Как ни прискорбно признать, один раз ее уже победили... ЖИДЫ. В 17-м... До сих пор никак не разберемся...